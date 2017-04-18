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اقتصاد

شاهد: إنتاج سيارة تونسية "إيزيس 2"

18/4/2017

رغم عدم شهرة تونس كمركز عالمي لإنتاج السيارات فإنها تضم شركة لصناعة السيارات.

وقد كشفت شركة واليس كار التونسية، المتخصصة في صناعة سيارات تشبه الجيب هياكلها من الفايبرغلاس، النقاب عن أحدث طرزها في الآونة الأخيرة وهي السيارة إيزيس 2.

وأثناء اختباره للسيارة الجديدة على مقربة من المصنع قال عمر قيقة، مسؤول العلامة التجارية والمؤسس المشارك لواليس كار: "حلمي أن أرى واليس كار تملأ الطرق في أنحاء العالم، أن ترى واليس كار في كل مكان أينما كنت.. سواء في البرازيل أو في تركيا أو في الولايات المتحدة".

وقال قيقة إن الهيكل المصنوع من الفايبرجلاس يجعل السيارة أخف وزنا ومنخفضة السعر نسبيا. وتُبذل جهود كبيرة للتيقن من أن السيارة لا تسرب المياه وصوتها غير مزعج على الطريق.

ويقول زياد قيقة، المدير التنفيذي ومؤسس واليس كار، إنه بمجرد أن تتوفر كل مكونات السيارة يحتاج عمال المصنع إلى 16 ساعة لتجميعها.

ويوضح قيقة أن إحدى أهم المزايا الجذابة في واليس كار هو سعرها موضحا أن سعر السيارة طراز إيزيس 2 يبلغ 31 ألف دينار تونسي (13500 يورو).

وقال إن السيارات المنافسة يتراوح سعرها ما بين 45 و50 ألف دينار (ما بين 19600 و21800 دولار).

وتأسست شركة واليس كار عام 2006، وتقول إن هدفها هو إنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض يسهل المناورة بها ووقوفها ويمكن التعويل عليها بشكل كبير.

وتحدثت مجلة أوتو كار البريطانية عن السيارة إيزيس 2 في مقال من معرض باريس للسيارات جعلت عنوانه "الغريبة والرائعة" التي تنتجها شركة لها باع ولا تحظى بشهرة كبيرة بين مصنعي السيارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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