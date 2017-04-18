المركزي المصري: 19 مليار دولار تدفقات على البنوك منذ التعويم

قال البنك المركزي المصري (الثلاثاء) إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت 19 مليارا و200 مليون دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الآن.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف البنك أنه جرى "فتح اعتمادات مستنديه لاستيراد منتجات بترولية خلال 2016 بنحو 6 مليار ات و340 مليون دولار".

وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية منذ نهاية مارس/آذار بعد أن توقفت في أكتوبر/تشرين الأول.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017/2018.

وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/نيسان الجاري، للاطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لنائب وزير المالية المصري أحمد كوجك.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة مليارين و750 مليون دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة المالية، تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي 4.6% في العام المالي المقبل، مقابل 3.8-4% متوقع في 2016-2017.

ويتوقع الصندوق، أن يبلغ معدل التضخم في مصر للعام المالي الجاري إجمالاً 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.

وفيما يتعلق بالبطالة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% في العام المالي الجاري، مقابل 12.7% في العام المالي الماضي، وأن يتراجع إلى 11.8% في العام المالي المقبل.

وقال البنك الدولي (الاثنين) إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3% في العامين الماليين المقبلين على التوالي.