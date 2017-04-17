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اقتصاد

الليرة التركية تنتعش بعد الاستفتاء

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار
17/4/2017

شهدت سوق الأسهم والليرة التركية تحسنا اليوم الاثنين بعدما أظهرت النتائج الأولية لاستفتاء التعديلات الدستورية أمس فوز "نعم" بفارق ضئيل في التعديل الذي سيغير نظام الحكم في البلاد.

وصوت 51.41% من المقترعين بـ"نعم" في حين صوت 48.59% بـ"لا" للتعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

بذلك ارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.6% فجرى تداول الليرة عند 3.67 للدولار في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش.

وكانت العملة التركية فقدت 4% من قيمتها مقابل الورقة الخضراء إثر عدم الاستقرار السياسي، مما جعل منها أسوأ عملة سوق ناشئ أداء للعام 2017.

وراهن عدد كبير من المستثمرين على رجوح كفة "نعم" في الاستفتاء كأفضل طريقة لضمان عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وارتفع سوق أسهم إسطنبول بعد النتيجة بنسبة 0.74% مع بدء التداول. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، ارتفعت الأسهم بنسبة 0.6%.

المصدر : الفرنسية
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