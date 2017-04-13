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اقتصاد

سامسونغ: طلبات شراء "جلاكسي إس8 " تجاوزت إس7

هاتف ذكي
هاتف ذكي
13/4/2017

قال كوه دونغ غين رئيس أنشطة الهواتف المحمولة في شركة سامسونغ الخميس إن طلبات الشراء المسبقة لهاتفها "جلاكسي إس8 "الجديد تجاوزت طلبات شراء سابقه " إس7 " .

ومن المقرر طرح الهاتف إس8 للبيع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا اعتبارا من 21 أبريل/ نيسان الحالي، وسيلعب دورا محوريا في تعافي الشركة الكورية الجنوبية بعد السحب السريع لأجهزة نوت7 من السوق.

ولقي النموذج الجديد ترحيبا، وقال بعض المستثمرين والمحللين إنه قد يحقق مبيعات قياسية للشركة العملاقة خلال عامه الأول.

وقال رئيس أنشطة الهواتف المحمولة في شركة سامسونغ، في إفادة صحفية "لا يزال الأمر مبكرا لكن رد الفعل الأولي من طلبات الشراء المسبقة التي بدأت في أماكن مختلفة في أنحاء العالم كان أفضل من المتوقع."

وأضاف أن إس8 سيكون الهاتف الأكثر أمانا في فئة جلاكسي حتى الآن بفضل إجراءات الأمان المطبقة لتجنب تلف البطارية الذي أدى لاحتراق بعض هواتف نوت7.

ويتوقع محللون أن تسجل سامسونغ أفضل أرباح فصلية على الإطلاق خلال الفترة بين أبريل /نيسان ويونيو حزيران بدعم مبيعات إس8 القوية وازدهار سوق رقائق الذاكرة التي من المتوقع أن تحقق إيرادات قياسية للقطاع في العام الحالي.

والنموذج الجديد مزود بشاشة مقوسة مقاس 5.8 بوصة أو 6.2 بوصة (14.73 سم أو 15.75 سم) وهي أكبر شاشة على الإطلاق بين هواتف سامسونغ بفضل إعادة تصميم النموذج.

وقال كوه إن الشركة تخطط لاستغلال إس8 في تحقيق انتعاش في الصين التي لم تكن فيها سامسونغ ضمن أكبر خمس شركات لبيع الهواتف المحمولة في الأعوام الماضية بسبب اشتداد المنافسة مع شركات محلية مثل هواوي تكنولوجيز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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