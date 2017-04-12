البث الحي
اقتصاد|الولايات المتحدة

رئيس يونايتد إيرلاينز يعتذر عن واقعة جر راكب بعد خسارة مليار دولار

11/4/2017

قدم الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران اعتذارا (الثلاثاء) بشأن معاملة مهينة لراكب جره أحد مسؤولي الأمن إلى خارج طائرة.

وقد لاقت الواقعة رد فعل عنيف في مختلف أنحاء العالم.

وانخفضت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز بنسبة 4.3٪ في التداول (الثلاثاء) بعد نشر فيديو (الاثنين) لأحد الركاب الذين تم إبعادهم قسرا من رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفضت الأسهم بنسبة 4.3٪، أو 3.10 دولار للسهم الواحد، متجاوزا قيمة 950 مليون دولار في القيمة السوقية من الشركة على أساس 314 مليون سهم.

وفي حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قام السهم بتخفيض بعض خسائره وانخفض بنحو 2.8٪، أو 2.00 دولار للسهم، مما جعل خسائره السوقية أقرب إلى 600 مليون دولار.

وقال مونوز، في بيان بعد يوم من دفاعه عن الشركة في مذكرة لم تتضمن أي اعتذار للراكب "إنني آسف سوف نصلح ما حدث".

وغير مونوز نهجه (الثلاثاء) مع استمرار فيض الانتقادات، وقال "اعتذر بشدة للعميل الذي أخرج بالقوة ولكل العملاء على متن الطائرة. لا يصح معاملة أي شخص بهذه الطريقة إطلاقا".

وأظهرت لقطات فيديو صورها ركاب رجلا يصيح في حين يجذبه أفراد الأمن من مقعده على طائرة "يونايتد إيرلاينز" في رحلتها رقم 3411 قبل إقلاعها (الاثنين) من مطار أوهير الدولي في شيكاغو متجهة إلى لويسفيل بولاية كنتاكي (الأحد).

ولم تكشف الشركة اسم الرجل.

وشُوهد الرجل ذو الملامح الآسيوية أثناء جره على ظهره من يديه في الممر بين مقاعد الطائرة وفمه ينزف ونظارته معوجة وقميصه مرفوع عن بطنه.

وأثار التسجيل موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تتعرض فيها يونايتد إيرلاينز لانتقادات بسبب معاملتها للركاب.

وفي الولايات المتحدة استمر الغضب من الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي وكان من أكثر الموضوعات على تويتر لليوم الثاني على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)