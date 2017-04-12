الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر مع تصاعد التوترات السياسية

قفز الذهب الثلاثاء إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

وارتفع إقبال المستثمرين على شراء الذهب وسط تصاعد التوترات السياسة والأمنية بشأن كوريا الشمالية والشرق الأوسط والانتخابات الفرنسية الوشيكة.

وصعد سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1273.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عند 1275.16 دولار.

وأنهت العقود الأمريكية للذهب جلسة التداول مرتفعة 1.6% إلى 1274.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.14% الى 18.29 دولار للأوقية بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى 17.71 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وصعد البلاتين 2.85% إلى 962.55 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الاثنين أضعف مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 931.85 دولار.

ووصل الفارق بين الذهب والبلاتين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 عند 318.23 دولار.