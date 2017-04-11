منتجات إيفانكا ترمب تحقق قفزة في المبيعات عام 2016

حققت مبيعات منتجات إيفانكا ترمب ارتفاعا كبيرا بنحو 61% خلال العام 2016، بحسب ما أعلنت الشركة التي تصنع وتوزع منتجات ابنة الرئيس الأمريكي.

وأوضحت مجموعة "جي ثيرد أباريل"، وهي الشركة التي تصنع وتوزع ملابس ومنتجات ابنة الرئيس الأمريكي، في وثيقة موجهة إلى هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية المشرفة على البورصة أن هذه الأرقام تغطي السنة المالية 2016/2017 الممتدة بين فبراير/ شباط 2016 و31 يناير /كانون الثاني 2017 ولا تشمل المبيعات بالجملة.

ولا تتضمن الأرقام مبيعات التفرقة " في المتاجر" ولا تتضمن شهر فبراير/شباط الذي قامت خلاله متاجر "نوردستروم" و"ماركوس نيمان ماركوس" بسحب منتجات إيفانكا ترمب من محلاتها تحت ضغط دعوات موقع "غراب يور واليت" لمقاطعتها.

وأثار هذا القرار جدلا وذهبت كيليان كونواي مستشارة الرئيس دونالد ترمب إلى حد الدعوة مباشرة عبر التلفزيون إلى شراء هذه المنتجات، ما حرك الشبهات بحصول تضارب مصالح بين أعمال عائلة ترمب والبيت الأبيض.

ووصلت إيرادات منتجات إيفانكا ترمب في السنة المالية 2016/2017 إلى 47 مليونا و300 الف دولار، بالمقارنة مع 29 مليونا و400 ألف دولار خلال السنة المالية السابقة.

وقالت مجموعة "جي ثيرد أباريل" التي تملك أيضا تراخيص لمنتجات كالفن كلاين وتومي هيلفيغر وليفايس وكارل لاغرفيلد، إن علامة إيفانكا ترمب من العلامات الثلاث الرئيسية التي ساهمت في زيادة أرباحها التشغيلية، مسجلة 840 مليونا و900 ألف دولار مقابل 836 مليونا و800 ألف دولار في السنة المالية السابقة.

وتتعارض هذه النتائج مع ما أعلنته متاجر نوردستروم حين بررت قرارها وقف بيع منتجات إيفانكا ترمب بهبوط المبيعات.

ولا تمثل علامة إيفانكا ترمب سوى 1,97% من إجمالي عائدات مجموعة "جي 3 أباريل".