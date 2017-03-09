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اقتصاد|كوريا الجنوبية

رئيس سامسونغ ينفي التهم الموجهة إليه في "محاكمة القرن"

رئيس سامسونغ ينفي التهم الموجهة إليه "
رئيس سامسونغ ينفي التهم الموجهة إليه "
9/3/2017

قال محامي رئيس مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية إن موكله ينفي كل التهم الموجهة إليه وسط فضيحة فساد هزت البلاد.

وقال محامي جاي واي لي، رئيس مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية، الخميس إن موكله ينفي كل التهم الموجهة إليه في بداية ما وصفه ممثل الادعاء الخاص بأنه قد يكون "محاكمة القرن" وسط فضيحة فساد هزت البلاد.

وجرى توجيه عدد من الاتهامات إلى "لي" من بينها الرشوة والاختلاس فيما يتصل بفضيحة فساد أدت إلى مساءلة الرئيسة باك جون هاي.

ولم يحضر "لي"، المعتقل بأحد مراكز الاحتجاز في سول، هذه الجلسة.

ولا يشترط حضور المتهم خلال الجلسة التحضيرية التي تعقد لترتيب الأدلة وتحديد مواعيد لإفادات الشهود.

ونفى محامي "لي" كل التهم نيابة عنه، وقال إن اتهامات المدعي الخاص استندت على محادثات أو شهود لم يستمع إليهم الادعاء أو إلى أدلة لم يحقق فيها وفقا للقواعد المتبعة وكانت عبارة عن سرد لآراء لا حقائق.

وقال المحامي "سونج وو تشيول "للمحكمة "ليس واضحا أي نوع من الأوامر يفترض أن يكون قد أصدرها لي."

وأضاف "لا يجوز أن تتضمن لائحة الاتهام تعبيرات قد تؤدي إلى تكوين رأي شخصي داخل المحكمة بشأن القضية."

ومن بين التهم الموجهة إلى "لي" -48 عاما- التعهد بدفع رشى إلى إحدى الشركات وعدد من المؤسسات، ذات الصلة بصديقة رئيسة البلاد تشوي سون سيل وهي محور فضيحة الفساد، بهدف تعزيز قبضته على سامسونغ.

وبحسب التشريع الذي جرى تعيين المدعي الخاص بموجبه ينبغي أن تنتهي المرحلة الحالية من المحاكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بدءا من يوم توجيه الاتهام في 28 فبراير/ شباط. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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