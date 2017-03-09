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اقتصاد|تونس

الخطوط التونسية تعلق رحلاتها بسبب خلافات بين الطيارين والفنيين

الخطوط التونسية تعلق رحلاتها بسبب خلافات بين الطيارين والفنيين
الخطوط التونسية تعلق رحلاتها بسبب خلافات بين الطيارين والفنيين
9/3/2017

أعلنت الخطوط الجوية التونسية تعليق جميع رحلاتها بسبب تجدد الخلاف بين الطيارين والفنيين.

وقالت الشركة في بيان إنها علقت جميع رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلاف صباح الخميس بين الطيارين والفنيين التابعين للشركة.

وأوضحت الشركة أنها اختارت هذا القرار حفاظا على سلامة عملائها وسلامة الأسطول بحسب ما جاء في البيان.

واضطرت الشركة لإيقاف جميع الرحلات مع استمرار التوتر بين عدد من موظفيها ما أدى إلى حالة من الشلل في مطار (تونس قرطاج الدولي) صباح الخميس.

وبحسب إذاعة "موزاييك أف أم" فإن خلافا وقع بين طاقم طائرة – قائد الطائرة ومساعده – وفنيين عند انطلاق رحلة إلى باريس على خلفية توتر بين هذين القطاعين في المهنة خلال الأسابيع الماضية.

وقال المصدر نفسه إن تعزيزات من الشرطة أرسلت إلى المكان فيما توجه وزير النقل التونسي أنيس غديرة إلى المطار أيضا وأعلن عن تشكيل خلية أزمة.

وتعيش الناقلة الجوية التونسية على وقع خلاف نشب منذ أكثر من شهر بين إدارتي الطيارين والفنيين التابعين للشركة حول ترتيبات العمل، تحول في أكثر من مناسبة إلى مشادات بين الطرفين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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