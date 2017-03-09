البث الحي
اقتصاد|مصر

ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع في مصر

مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع
مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع
9/3/2017

سجلت أسعار سلع وخدمات في مصر، ارتفاعاً متبايناً، إلى 95% خلال فبراير/ شباط الماضي.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير/ شباط،  ، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) اليوم الخميس.

ويأتي ارتفاع معدل التضخم السنوي في ذلك الشهر، إلى أعلى مستوى خلال عقود، رغم تراجع سعر صرف شراء الدولار من 18 جنيهاً و73 قرشا مطلع فبراير/ شباط، إلى 15 جنيهاً و75 قرشا في نهايته، وفق بيانات المركزي المصري.

ووفق الإحصاء المصري، سجلت مجموعة الذهب ارتفاعاً بنسبة 85.1% والأرز بنسبة 72.4% والدقيق بنسبة 76.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 41.7% ليساهم بمقدار 21.59% في معدل التغير السنوي.

وكان الإحصاء المصري، قد ذكر في وقت سابق أن إنفاق الأسر على الطعام والشراب يمثل 34.4% من إجمالي الإنفاق السنوي في 2015.

وسجلت أسعار مجموعة اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة ارتفاعاً بنسبة 34.6%، ومجموعة الدواجن بنسبة 26.1% في الشهر الماضي، على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار زيوت الطعام بنسبة 61.7%، ومجموعة الزبد المستورد بنسبة 59.7% والبصل بنسبة 94.5% والسكر بنسبة 70.1%، وأسعار الشاي 86% والسجائر 26.4% والملابس الجاهزة 22.2%.

وشهدت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، ارتفاعاً بنسبة 26% في الشهر الماضي، على أساس سنوي.

وفي منتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي هبوط التضخم بمجرد انحسار أثر الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، حينها في تصريحات صحفية: "توقعنا ارتفاع التضخم كما حدث، لعدة أشهر بعد إطلاق برنامج الإصلاح، وسيبدأ التضخم في التباطؤ بمجرد انحسار هذه الآثار".

المصدر : الأناضول
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)