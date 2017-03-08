شاهد: مقصورة جديدة للخطوط القطرية تتضمن خدمات "فندقية"

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة أطلقت مقصورة جديدة لرحلات درجة رجال الأعمال.

وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين بحضور السفير القطري في ألمانيا، أن المقصورة الجديدة يطلق عليها "مقصورة كيو" حيث توفر قدرا غير مسبوق من الرفاهية، وتتمتع بتصميم غير مسبوق، كما توفر راحة كاملة وخصوصية تامة "وكأنك في غرفتك بالفندق".

وأشار الباكر إلى أن جميع طائرات الخطوط القطرية ستكون مزودة بهذه الخدمات الجديدة ابتداء من يونيو القادم.

كما كشف الباكر أن المقصورة الجديدة يمكن فيها ضم مقعدين متجاورين لتصبح سريرا واحدا لشخصين، متابعا "لا نفكر فقط في رفاهية الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وإنما أيضا ركاب الدرجة السياحية".