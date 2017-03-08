البث الحي
اقتصاد

شاهد: مقصورة جديدة للخطوط القطرية تتضمن خدمات "فندقية"

8/3/2017

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة أطلقت مقصورة جديدة لرحلات درجة رجال الأعمال.

وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين بحضور السفير القطري في ألمانيا، أن المقصورة الجديدة يطلق عليها "مقصورة كيو" حيث توفر قدرا غير مسبوق من الرفاهية، وتتمتع بتصميم غير مسبوق، كما توفر راحة كاملة وخصوصية تامة "وكأنك في غرفتك بالفندق".

وأشار الباكر إلى أن جميع طائرات الخطوط القطرية ستكون مزودة بهذه الخدمات الجديدة ابتداء من يونيو القادم.

كما كشف الباكر أن المقصورة الجديدة يمكن فيها ضم مقعدين متجاورين لتصبح سريرا واحدا لشخصين، متابعا "لا نفكر فقط في رفاهية الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وإنما أيضا ركاب الدرجة السياحية".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)