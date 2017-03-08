شاهد: الخطوط الجوية القطرية تدشن مقصورة جديدة لدرجة رجال الأعمال

دشنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء مقصورة جديدة للمسافرين على درجة رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال اليوم الأول من معرض "آي تي بي برلين" خلال حفل حصري بحضور وسائل الإعلام العالمية وممثلين عن قطاع الطيران وضيوف من كبار الشخصيات.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية للصحفيين خلال حفل التدشين، إن "ما تشاهدونه سيغير مفهوم الرفاهية للمسافرين على درجة رجال الأعمال".

وأضاف الباكر أن العمل على المقصورة الجديدة استغرق نحو 3 سنوات، وأن الخطوط القطرية نجحت في تطوير مفهوم ثوري في قطاع السفر.

وتأتي المقصورة الجديدة مدعومة بمجموعة من الابتكارات الأخرى مثل وجبات الطعام حسب الطلب ووسائل الراحة والترفيه.