الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء

ارتفع الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بنحو 10% مقابل الجنيه المصري في أسبوع واحد، ليصل سعر بيعه إلى نحو 17.6 جنيها الأربعاء

وزادت العملة الأمريكية أكثر من ذلك في السوق السوداء لتصل إلى 18 جنيها و45 قرشا، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

ويعزو المصرفيون والخبراء تسارع وتيرة انخفاض الجنيه إلى سعي البنوك لتنشيط حركة التنازل عن العملة الصعبة مجددا، وزيادة طلب المستوردين على العملة قبل شهر رمضان الذي سيبدأ أواخر مايو/أيار المقبل، بالإضافة إلى نفاد مخزون السلع لدى العديد من الشركات.

وقال بعض المحللين إن الجنيه المصري تأثر أيضا بتوقعات زيادة سعر الفائدة الأمريكية منتصف مارس/آذار الجاري، والتي جعلت الدولار يرتفع مقابل مختلف العملات.

وقد تخلى المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8 جنيهات و80 قرشا للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك لانخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50%، ووصل سعر الدولار إلى نحو عشرين جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد ما يجعلهم يلجأون إلى السوق السوداء.

من جانبه قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري في بيان صحفي الأربعاء، إن البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية فبراير شباط.

وأضاف فايد أنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار… وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار".