شاهد: نيسان تستبدل الحصان بالجمل الصحراوي كوحدة قياس للسيارات

تطور شركة نيسان موتور حاليا وحدة قياس جديدة لقدرة سيارات الدفع الرباعي سمتها "قوة الجمل الصحراوية".

وتسعى الشركة اليابانية من خلال الوحدة الجديدة لتقديم أجوبة محددة بشأن قدرات سيارات الدفع الرباعي في سوق السيارات بمنطقة الخليج.

وترى نيسان أن وحدة القياس التقليدية المحددة بقوة الحصان غير دقيقة بالنسبة للسيارات التي تسير في الصحراء بما أن قوة المحرك لا تضمن بالضرورة قيادة سلسة فوق رمال الصحراء.

وأوضح سمير شرفان المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط أن هناك اختلافا كبيرا بين وحدتي قياس القوة بالحصان والجمل.

وعمل مهندسو نيسان مع علماء لابتكار صيغة صالحة للعمل من شأنها أن تصور وحدة قياس دقيقة لقوة السيارات التي تسير في الصحراء.

وتحسب تلك الوحدة قوة الجمل من خلال ضرب سرعة المركبة في وزنها ومسار الطريق.

وبينما تساوي وحدة قوة الحصان 745.7 وات فإن وحدة قوة الجمل أعلى قليلا حيث تساوي 765 وات.

وقد تبنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الفكرة المبتكرة وتتعاون حاليا مع شركة نيسان لجعلها وحدة قياس رسمية في الخليج وعالميا.

وتعتزم نيسان استخدام قوة الجمل الصحراوية كوحدة قياس أساسية لكل سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط بمجرد إقرارها رسميا.