البث الحي
اقتصاد

شاهد: نيسان تستبدل الحصان بالجمل الصحراوي كوحدة قياس للسيارات

7/3/2017

تطور شركة نيسان موتور حاليا وحدة قياس جديدة لقدرة سيارات الدفع الرباعي سمتها "قوة الجمل الصحراوية".

وتسعى الشركة اليابانية من خلال الوحدة الجديدة لتقديم أجوبة محددة بشأن قدرات سيارات الدفع الرباعي في سوق السيارات بمنطقة الخليج.

وترى نيسان أن وحدة القياس التقليدية المحددة بقوة الحصان غير دقيقة بالنسبة للسيارات التي تسير في الصحراء بما أن قوة المحرك لا تضمن بالضرورة قيادة سلسة فوق رمال الصحراء.

وأوضح سمير شرفان المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط أن هناك اختلافا كبيرا بين وحدتي قياس القوة بالحصان والجمل.

وعمل مهندسو نيسان مع علماء لابتكار صيغة صالحة للعمل من شأنها أن تصور وحدة قياس دقيقة لقوة السيارات التي تسير في الصحراء.

وتحسب تلك الوحدة قوة الجمل من خلال ضرب سرعة المركبة في وزنها ومسار الطريق.

وبينما تساوي وحدة قوة الحصان 745.7 وات فإن وحدة قوة الجمل أعلى قليلا حيث تساوي 765 وات.

وقد تبنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الفكرة المبتكرة وتتعاون حاليا مع شركة نيسان لجعلها وحدة قياس رسمية في الخليج وعالميا.

وتعتزم نيسان استخدام قوة الجمل الصحراوية كوحدة قياس أساسية لكل سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط بمجرد إقرارها رسميا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)