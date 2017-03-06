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اقتصاد|مصر

الجنيه المصري يواصل الهبوط مع تزايد الطلب على الدولار

6/3/2017

واصل الجنيه المصري الهبوط (الاثنين) مع تنامي الطلب من المستوردين عليه قبل شهر رمضان الذي عادة ما يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في مايو/ آيار من هذا العام وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر.

وتبيع البنوك الدولار بسعر يتراوح بين 16.9 و16.85 جنيه مقارنة مع مستوى يتراوح بين 16.1 و16.2 جنيه الأسبوع الماضي.

وقال مصرفي يعمل من القاهرة "الآن هو التوقيت الذي يقوم فيه المستوردون بالإتفاق على طلبات الشراء لشهر رمضان، لذا ارتفع الدولار على مدى الأسبوعين الماضيين" مضيفا أن الطلب على الدولار بدأ يتزايد مرة أخرى في البنوك.

وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني آملا في أن يجذب تدفقات أجنبية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن العمل في مصر بعد ثورة يناير  التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيها بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

لكن الجنيه ارتفع منذ ذلك الحين ليبلغ ما يقل قليلا عن 16 جنيها للدولار في فبراير/شباط في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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