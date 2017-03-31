مصر تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيها في أبريل

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الخميس إن سعر الدولار الجمركي سينخفض إلى 16.5 جنيه اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة شهر مقارنة مع 17 جنيها حاليا.

وقال الوزير خلال اتصال هاتفي لرويترز إن "خفض سعر الدولار الجمركي ليصبح أقل من سعر العملة الأمريكية في البنوك بنحو عشرة بالمئة يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومعدل التضخم".

ويتراوح سعر بيع الدولار في البنوك العاملة في مصر بين 18.10 و18.20 جنيه.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

ويعاني المصريون جراء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 30 عاما عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.