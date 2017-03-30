مصر تدرس زيادة الدعم التمويني بمقدار 6 جنيهات للفرد شهريا

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين بوزارة المالية المصرية قولهما إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 6 جنيهات (0.3 دولار) للفرد شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة.

وقال المصدر ان إنه وفقا للزيادة الجديدة سترتفع حصة الفرد من الدعم الموجه لبطاقات التموين من 21 جنيها (1.15 دولار) إلى 27 جنيها (1.48 دولار) في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وقال المصدران إن الهدف من الزيادة هو تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتقول الحكومة المصرية إنها تدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.

ونقلت رويترز عن مسؤول رفيع في وزارة المالية مشترطا عدم نشر اسمه قوله: "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل".

وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة "تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله".

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30%.

وأقرت الحكومة المصرية الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.

وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة خفض عجز الموازنة إلى 9.1% وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%، ونمو إيرادات الدولة 27% إلى 818 مليار جنيه مع زيادة الإنفاق الكلي بنحو 19.4% ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.