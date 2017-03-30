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اقتصاد

النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

30/3/2017

قفزت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعدما أبدت الكويت دعمها لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك في محاولة لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس قوله إن بلاده ودولا أخرى تؤيد تمديد العمل باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين على خفض إنتاج الخام خلال النصف الثاني من العام.

ووافقت أوبك على تقليص إنتاجها من النفط بمقدار مليون و200 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وحتى الآن انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وبلغ مستوى التزام أعضاء المنظمة بالاتفاق بنسبة 95 بالمئة.

كما يقلص مصدرون آخرون من خارج أوبك ومن بينهم روسيا إنتاجهم تدريجيا.

وخفضت روسيا إنتاجها بواقع 200 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار بموجب الاتفاق حسبما ذكرت وزارة الطاقة نقلا عن الوزير ألكسندر نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية.

وبحلول الساعة 15:47 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا أو ما يعادل نحو واحد بالمئة إلى 52 دولارا و94 سنتا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 1.7 بالمئة إلى 50 دولارا و33 سنتا للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى منذ التاسع من مارس آذار عند 50 دولارا و46 سنتا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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