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اقتصاد|مصر

مصر تحصل على دعم ألماني بقيمة 500 مليون دولار

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
3/3/2017

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن ألمانيا ستقدم دعما لمصر بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الوزيرة سحر نصر الجمعة في بيان: "تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة."

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي أن الدعم الألماني سيكون في شكل "منح وتمويلات ميسرة".

وأشار بيان وزيرة الاستثمار إلى أن الاتفاق أبرم مساء الخميس خلال منتدى الأعمال المصري الألماني الذي عقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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