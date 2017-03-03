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اقتصاد|الصين

ثروة 112 نائبا برلمانيا تتجاوز موازنة دول

3/3/2017

ذكر تقرير صدر مؤخرا أن ثروات أعضاء البرلمان الصيني والهيئة الاستشارية العليا تجاوز 500 مليار دولار.

وقالت بورشا بان، المدير المساعد للاتصالات في مجلة " هورون ريبورت " المعنية بالأشخاص الأكثر ثراء في الصين اليوم (الجمعة) إن ثروات أغنى   مئة نائب ومستشار في الصين تقدر بـ435 مليار دولار.       

ونمت ثرواتهم بواقع 64 في المئة خلال أربع سنوات منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى سدة الحكم.

وقامت المجلة برصد إجمالي ثروات أعضاء المؤتمر الشعبي الوطني (البرلمان) والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهو هيئة استشارية.

ويجتمع البرلمان والمؤتمر السياسي للشعب الصيني الأسبوع الجاري لبدء الاجتماعات السنوية العامة التي تعرف باسم (الدورتين). 

وأفادت المجلة بأن إجمالي الثروة لأغنى 112 نائبا و97 مستشارا  يشاركون في الاجتماعات تقدر بـ500 مليار دولار. 

المصدر : الألمانية
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