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اقتصاد|مصر

الشركات الألمانية توفر 35 ألف فرصة عمل للمصريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنفيلا ميركل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنفيلا ميركل
3/3/2017

قال وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة أوفا بيكماير، إن 250 شركة ألمانية عامله في مصر توفر نحو 35 ألف فرصة عمل للمصريين.

وأشار إلى أن تلك الفرص في قطاعات الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة والبرمجيات.

وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر 1.5 مليار يورو (1.58 مليار دولار)، بحسب السفير الألماني لدى القاهرة يوليوس جيورج لوي.

وأضاف بيكماير خلال منتدى الأعمال المصري الألماني بالقاهرة، مساء أمس، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية "تطورات اقتصادية وسياسية كبيرة ولها دور مهم لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط  وأوربا".

ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة في وقت سابق، وعقدت مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت إن بلادها دعمت برنامج مصر الاقتصادي بـ250 مليون دولار، وتعتزم تقديم مثل هذا المبلغ مطلع 2018.

ومنذ 2015 شهد البلدان 16 زيارة متبادلة لمسؤولين بارزين، بدأت بواحدة للسيسي في يونيو/حزيران.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.567 مليار يورو (5.9 مليار دولار) بواقع 1.132 مليار يورو (1.19 مليار دولار) صادرات مصرية، و4.434 مليار (4.7 مليار دولار) واردات من ألمانيا.

المصدر : الأناضول
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