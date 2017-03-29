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اقتصاد

شاهد: سامسونغ تزيح الستار عن هاتف إس8

29/3/2017

أزاحت شركة سامسونغ للأجهزة الالكترونية الستار عن جهازها الجديد سامسونغ غلاكسي إس8 مع سعيها لاستعادة ريادتها في السوق التي خسرتها أمام أبل الأمريكية بعد السحب المحرج لجهازها نوت 7.

والجهاز مزود بواحدة من أكبر الشاشات منحنية التصميم على الإطلاق وهو أول منتج رئيسي لسامسونغ منذ أزمة نوت7 في أكتوبر تشرين الأول التي أتت على 5.48 مليار دولار من أرباح الشركة وساعدت أبل في تخطي سامسونغ  وتصدر شركات الهواتف الذكية في العالم في الربع الرابع.

وعرضت الشركة في احتفال بنيويورك الأربعاء نسختين من الطراز الجديد بشاشتين منحنيتين مساحتهما 5.8 و 6.2 بوصة وهما الأكبر حتى اليوم في قائمة الهواتف الرئيسية في سامسونغ .

والهاتفان اللذان يطرحان للبيع في 21 أبريل نيسان أطول قليلا من الأجهزة السابقة لكنهما في نفس العرض تقريبا بعد حذف الحواف لإتاحة المجال لتوسيع مساحة الشاشة.

وزودت سامسونغ  الجهاز إس8 بخدمة ذكاء اصطناعي جديدة أطلقت عليها اسم (بكسبي) وبها خواص منها مساعد يتلقى أوامر صوتية يشبه تطبيق سيري في أبل.

كما زود الجهاز الجديد بتطبيق تعريف بالوجه يتيح للمالك فتح الهاتف بمجرد النظر إليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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