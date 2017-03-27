سامسونغ تعلن عن بيع نسخ محدثة من غالاكسي نوت 7

قالت شركة سامسونغ إلكترونيك العملاقة إنها تعتزم بيع نسخ محدثة من هواتف غالاكسي نوت 7، والتي كانت قد سحبتها من الأسواق بسبب بطارياتها القابلة للاشتعال.

وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إنها ستحدد الأسواق التي ستبيع فيها نوت 7 بعد تحديثها، وذلك عقب مناقشات مع الهيئات التنظيمية المختصة وشركات التوزيع.

وسحبت الشركة هذه الهواتف التي بلغت كلفتها نحو 900 مليون دولار بعد نحو شهرين من طرحها، في واحدة من أكبر عمليات الخلل في سلامة أحد المنتجات في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

وقالت الشركة إنها تعتزم أيضا استعادة واستخدام أو بيع المكونات التي يمكن إعادة استخدامها مثل الشرائح والكاميرات واستخلاص المعادن النادرة التي استُخدمت في هواتف نوت 7 مثل النحاس والذهب والنيكل والفضة.

وكانت سامسونغ قد أعلنت العام الماضي أنها باعت نحو 2.5 مليون وحدة من نوت 7 حول العالم.

وقد دفعت المخاوف من إمكانية انفجار البطارية في هواتف نوت 7 بالشركة إلى سحب الهاتف من عشرة أسواق حول العالم. كما منعت خطوط طيران دولية وجود هذا الهاتف على طائراتها ضمن إجراءات السلامة الاحترازية.

وقدر خبراء خسائر الشركة بسبب سحب هواتف نوت 7 بنحو 5 مليار دولار من عائداتها خلال عام 2016 وحده، فضلا عن التأثيرات طويلة الأمد على سمع الشركة وعلامتها المسجلة.