وفد إسرائيلي يصل القاهرة لبحث تصدير الغاز لمصر

وصل وفد من مجموعة "تمار" الإسرائيلية إلى القاهرة (الأحد) لاستكمال مباحثات تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، يلتقي خلالها مسؤولين مصريين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي كان في استقبال الوفد، أن "الوفد يضم ثلاثة من كبار مسؤولي شركة تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "الوفد سيلتقي خلال زيارته قيادات شركة دولفينز المصرية الخاصة للغاز الطبيعي، لاستكمال المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق تصدير الغاز من الحقول الإسرائيلية خلال الشهور المقبلة".

ويقع حقل "تمار"، الذي اكتشف عام 2009، على بعد نحو 90 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، وتقول إسرائيل إنه يحتوي على نحو 10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتعد هذه الزيارة الثانية للوفد خلال أسبوع، استعرض خلالها الطرفان ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول "تمار" إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، في تصريحات صحفية إن "الحكومة المصرية ليست طرفاً في هذه الصفقة، لكنها لا تمانعها".

ويبلغ حجم الصفقة بين تمار ودولفينز نحو 20 مليار دولار، وتشمل توريد الغاز لمصر لمدة 15 عاما.

وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بموجب اتفاق عام 2005 لكنه انهار الاتفاق عام 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستورد للغاز.

ويتوقع أن يبلغ سعر تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر نحو 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو سعر يزيد بنحو الثلثين عن مستويات الأسعار العالمية السائدة حاليا، في حين كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل بثمن يتراوح بين سبعين سنتاً ودولار ونصف للمليون وحدة حرارية، وهو سعر كان ينخفض عن سعر التكلفة الذي وصل آنذاك إلى دولارين و65 سنتا.

وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة في حينه، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان المصري إلى تقديم طلبات إحاطة، كما رفعت عدة دعاوى قضائية لإلغاء الاتفاقية.