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اقتصاد|مصر

مسؤول مصري: 3.1 مليار دولار استثمارات منذ تعويم الجنيه

من المتوقع تراجع الجنيه حتى يصل لمستوى 18 جنيها بنهاية العام في السوق الرسمية
من المتوقع تراجع الجنيه حتى يصل لمستوى 18 جنيها بنهاية العام في السوق الرسمية
26/3/2017

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 3.1 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 وحتى منتصف مارس آذار.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.

وأضاف كوجك اليوم الأحد في اتصال هاتفي مع رويترز "استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 3.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف مارس".

ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع. 

وقال المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر إن الاستثمار الأجنبي زاد في أذون الخزانة ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
 

المصدر : رويترز
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