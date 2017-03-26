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اقتصاد|إسرائيل

شاهد: قمامة إسرائيل تتحول إلى وقود لمصنع أسمنت

26/3/2017

أُقيمت منشأة جديدة لتجميع القمامة في إسرائيل، وبدأت في الآونة الأخيرة في معالجتها وتحويل معظمها إلى وقود يُستخدم في مصنع أسمنت قريب.

ويقول أصحاب المنشأة إنها الأكبر من نوعها لفصل ومعالجة المخلفات في العالم.

وتنتج تلك المنشأة ما يُعرف بالوقود المستخلص من النفايات حيث تعالج نحو 1500 طن من القمامة يوميا أو نحو نصف القمامة التي يتخلص منها سكان تل أبيب وضواحيها الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون نسمة.

وفي المنشأة يتم فصل مواد يعاد تدويرها مثل الورق والمعادن ويتم تحويل باقي القمامة إلى قطع صغيرة جافة غنية بالطاقة التي يُستخلص منها وقود قبل أن يتم إرسالها إلى مصنع الأسمنت الرئيسي في إسرائيل حيث يتم حرقها بدلا من الوقود الأحفوري الضار بالبيئة أو فحم الكوك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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