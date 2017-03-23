مصر تؤجل استيراد اللحوم البرازيلية بعد فضيحة فساد

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية الخميس إن وزارته قررت "تأجيل استيراد اللحوم البرازيلية" لحين التأكد من سلامتها للاستهلاك.

ويأتي القرار المصري بعدما اتهمت الشرطة البرازيلية أكثر من 100 شخص، أغلبهم من مفتشي الصحة، بتلقي الرشا للسماح ببيع منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير أو عدم تفتيش منشآت تعبئة وتغليف اللحوم.

وجاء الإجراء البرازيلي بعد تحقيقات استمرت عامين في قطاع تجهيز اللحوم وتعليبها في البرازيل.

وأوقفت السعودية والصين ودول أخرى استيراد اللحوم من البرازيل بعد مزاعم عن تقديم رشا لمسؤولين في مجال الصحة للسماح ببيع لحوم ملوثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حامد عبد الدايم: "لم نوقف الاستيراد بل أجلناه فقط لحين اتضاح الأمور. نتابع الموقف مع الشركات والمجازر التي نتعامل معها".

وردا على سؤال بشأن الاستعداد لشهر رمضان خلال مايو/أيار المقبل في ظل قرار تأجيل استيراد اللحوم من البرازيل قال عبد الدايم "لا قلق نهائيا من شهر رمضان. وزارة التموين استعدت".

وقالت منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية "لم نوقف الاستيراد من البرازيل." لكنه لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك رويترز في تصريحات عبر الهاتف: "لم تصلنا تعليمات مكتوبة بحظر استيراد اللحوم البرازيلية وقرار السماح بالإفراج عنها ليس من اختصاص مصلحة الجمارك".

وذكر عبد العزيز أن نحو تسعة آلاف طن وصلت الموانئ المصرية منذ مطلع العام الحالى وحتى 23 مارس/آذار الجاري.

ونقلت صحيفة المال المحلية الليلة الماضية عن إبراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية قوله إن البرازيل تزود مصر بنحو 20%من احتياجاتها من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن.