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اقتصاد|مصر

الحكومة المصرية ترفع تعرفة مترو الأنفاق بنسبة 100%

مترو الأنفاق يخدم نحو 3 ملايين مواطن يوميا - أرشيفية
مترو الأنفاق يخدم نحو 3 ملايين مواطن يوميا - أرشيفية
23/3/2017

وافق رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على رفع قيمة تعرفة مترو الأنفاق بنسبة 100% بدءا من صباح غد الجمعة.

وبحسب الزيادة الجديدة سيرتفع سعر التذكرة من جنيه إلى جنيهين (نحو 0.1 دولار أمريكي)، وفقا لما أعلنه وزير النقل هشام عرفات الخميس.

وبرر عرفات مضاعفة سعر تذاكر المترو بالخسائر الاقتصادية الكبيرة لمرفق مترو الأنفاق، نتيجة ارتفاع أسعار التشغيل.

وأوضح عرفات أن مترو الأنفاق يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (نحو 39 مليون دولار أمريكي) في حين تبلغ المصاريف السنوية له 916 مليون جنيه (نحو 50 مليون دولار) ما يعني أن المرفق يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 200 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار)، فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه (أكثر من 27 مليون دولار). (الدولار الأمريكي يساوي نحو 18 جنيها مصريا)

وينقل مترو الأنفاق نحو 3 ملايين راكب يوميا، ويوجد بالقاهرة الكبرى 3 خطوط لمترو الأنفاق بإجمالي  64 محطة بطول 79 كيلومترا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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