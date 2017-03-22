انتعاش السياحة التونسية بنسبة 30%

حققت السياحة التونسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تطورا بلغ 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت وزيرة السياحة سلمى اللومي- في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- أن القطاع حقق تطورا لافتا مقارنة بالأرقام الضعيفة في بداية 2016.

وكان عام 2015 قد شهد ثلاث هجمات كبرى، أوقعت العشرات القتلى من السياح، من بينها هجوما متحف باردو وفندق امبريال بسوسة على يد تنظيم الدولة.

وكان لتلك الهجمات تداعيات كارثية على القطاع السياحي خلال الفترة الأولى من عام 2016 لكن الطفرة التي شهدتها السوق الروسية وانتعاش السوق الجزائرية، منحا قبلة الحياة للسياحة التونسية في نفس العام.

وقالت اللومي إن مجمل الأرقام في 2016 حققت في نهاية المطاف تطورا بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق.

وتوقعت الوزيرة توافد 6 ملايين و500 ألف سائح على تونس في 2017 مقابل 5ملايين و700 ألف سائح العام الماضي، مع استقرار الأرقام الخاصة بالسوق الروسية في حدود حوالي 600 ألف سائح.

واستعادت الرحلات البحرية نحو تونس نسقها العادي تدريجيا مع بداية هذا العام بعد تعليق استمر منذ الهجوم على متحف باردو في آذار/ مارس 2015 والذي خلف 21 قتيلا من السياح الأجانب.

وفي العادة يشكل سياح الرحلات البحرية نحو 20% من حجم الزائرين الأجانب لتونس على امتداد العام، ما قد يساعد على منح دفعة إضافية للقطاع السياحي.