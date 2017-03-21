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اقتصاد

مصر تثبت رسوم تأشيرة السياحة

21/3/2017

قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين عند 25 دولارا لتأشيرة الدخول العادية.

وقال البيان "فيما يتعلق بتنظيم منح التأشيرات السياحية تمت الموافقة على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول العادية 25 دولارا ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولارا".

كان قرار بزيادة رسوم تأشيرة السائحين إلى 60 دولارا من 25 دولارا صدر في فبراير شباط لكن وزارة السياحة عادت وأرجأت العمل بالرسوم الجديدة إلى أول يوليو تموز بدلا من مارس آذار.

ويعاني قطاع السياحة المصري، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، منذ ثورة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح بسبب الأوضاع الأمنية.

وتلقى القطاع ضربة قوية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق شبه جزيرة سيناء جراء تفجير نفذه تنظيم الدولة.

المصدر : رويترز
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