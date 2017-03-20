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فوربس: ثروة ترمب تنخفض مليار دولار خلال عام واحد

فوربس: ثروة ترمب انخفضت بمليار دولار مقارنة بعام 2016
فوربس: ثروة ترمب انخفضت بمليار دولار مقارنة بعام 2016
20/3/2017

أظهرت قائمة أثرياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس الأمريكية تقلص ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

وحسب قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2017 فقد انخفضت ثروة ترمب من 4.5 مليار دولار في 2016 إلى 3.5 مليار دولار في قائمة هذا العام.

كما تراجع ترمب بأكثر من 200 درجة على القائمة مقارنة بالعام 2016؛ حيث احتل المرتبة 544 في قائمة 2017 مقارنة بالمرتبة 336 في قائمة 2016.

ويعود تراجع ترمب بهذا الشكل الكبير إلى هبوط سوق العقارات في نيويورك.

وقالت المجلة في بيان "تراجعت العقارات في وسط مدينة مانهاتن وبالتبعية ثروة دونالد ترمب".

وفي حين تقلصت ثروة ترمب فقد تأهل مزيد من الأثرياء لدخول قائمة فوربس هذا العام التي تضمنت 2043 مليارديرا.

وتصدر بيل جيتس القائمة، تلاه في المركز الثاني الملياردير وارن بافيت رئيس مجلس إدارة بركشاير هاثاواي ثم جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون في المركز الثالث.

وبهذا احتفظ جيتس بالمركز الأول للعام الرابع على التوالي بثروة قدرها 86 مليار دولار ارتفاعا من 75 مليار دولار قبل عام، بينما بلغت ثروة بافيت 75.6 مليار دولار ارتفاعا من 60.8 مليار دولار.

كانت ثروة ترمب 3.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول عندما نشرت فوربس قائمتها لأغنى 400 أمريكي قبل شهر من انتخابات الرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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