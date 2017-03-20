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اقتصاد|مصر

سبعة مصريين على قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2017

إجمالي ثروة المصريين السبعة على القائمة أكثر من 18 مليار دولار
إجمالي ثروة المصريين السبعة على القائمة أكثر من 18 مليار دولار
20/3/2017

أدرجت مجلة فوربس الأمريكية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2017، أسماء 7 مليارديرات مصريين يبلغ إجمالي ثروتهم 18.1 مليار دولار.

وتعادل ثروة المصريين السبعة، أكثر من 68% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ قيمته 26.5 مليار دولار أمريكي.

ويتصدر المصريون في القائمة التي صدرت الاثنين ناصف ساويرس الذي حل في الترتيب العالمي رقم 269 على القائمة بثروة 5.6 مليارات دولار، ويعمل في مجال المقاولات، تبعه شقيقه نجيب ساويرس ثانياً على الصعيد المحلي، والترتيب العالمي رقم 460، بثروة 3.9 مليارات دولار، ويعمل في الاتصالات.

وبلغت ثروة رجل الأعمال محمد منصور 2.7 مليار دولار ويعمل في مجالات متنوعة، وجاء في الترتيب الثالث مصرياً والـ 745عالمياً، ثم محمد الفايد في الترتيب الرابع محلياً، و1161 عالمياً، بثروة 1.8 مليار دولار ويعمل في مجالات التجزئة والاستثمار.

وفي المرتبة الخامسة محلياً، جاء ياسين منصور في الترتيب 1161 عالمياً، بثروة 1.8 مليار دولار ويعمل في مجالات متنوعة، ثم أنسي ساويرس في الترتيب السادس محلياً، و1678 عالمياً، بثروة 1.2 مليار دولار ويعمل في مجالات عدة.

وحل في المركز السابع يوسف منصور بثروة تقدر بـ1.1 مليار دولار، ويعمل في مجالات متنوعة وقد جاء في المركز رقم 1795 عالميا.

وكانت فوربس قد أدرجت في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2016، 6 مليارديرات مصريين يبلغ إجمالي ثروتهم 14.2 مليار دولار.

وقالت فوربس إن العام الحالي سجل رقماً قياسياً لأثرياء العالم، وارتفع عدد أصحاب المليارات بنسبة 13% إلى 2043 شخصاً، مقابل 1810 في العام الماضي، وبلغ صافي ثروتهم 7.67 تريليون دولار.

واحتفظ الأمريكي بيل غيتس بالترتيب الأول في القائمة للسنة الرابعة على التوالي، وأغنى شخص في العالم لمدة 18 عاماً خلال الـ 23 عاماً الماضية، بثروة قيمتها 86 مليار دولار مقابل 75 مليار دولار في العام الماضي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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