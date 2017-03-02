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اقتصاد

توقعات بارتفاع المبيعات العالمية للهواتف النقالة في 2017

رجل يقف أمام متجر لبيع الهواتف الذكية
رجل يقف أمام متجر لبيع الهواتف الذكية
1/3/2017

توقعت مؤسسة " انترناشيونال داتا كورب" لأبحاث السوق انتعاش مبيعات الهواتف الذكية علي مستوي العالم خلال العام 2017 الجاري.

وتوقعت أن ترتفع المبيعات بواقع 2ر4 بالمائة مقارنة بعام 2016 السابق عليه، ليصل حجم المبيعات إلى 53ر1 مليار جهاز، ولتستمر معدلات النمو في التزايد سنويا لتصل المبيعات في عام 2021 إلى 77ر1 مليار هاتف نقال.

وذكر تقرير ( آي دي سي ) الصادر الثلاثاء أن الانتعاش في المبيعات سيستمر في عام 2018 ليصل معدل النمو إلى 4ر4 بالمائة مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه معدل نمو المبيعات 5ر2 بالمائة، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا بمتوسط الارتفاع الذي تحقق في عامي 2014 و2015 والذي بلغ 10 بالمائة.

وذكر موقع  مجلة " سي نت " المهتمة بأخبار التكنولوجيا أن أحدث تقارير مؤسسة الأبحاث الدولية ( آي دي سي ) يعد مؤشرا طيبا للشركات العملاقة المنتجة للهواتف الذكية خصوصا شركتي سامسونغ الكورية الجنوبية وآبل الأمريكية وجوجل التي تدير أيضا نظام التشغيل الأشهر للهواتف الذكية والمعروف باسم " أندرويد" والذي يستحوذ علي 85 بالمائة من سوق أنظمة تشغيل تلك الهواتف فيما يستحوذ نظام ( آي أو إس ) الذي تنتجه آبل علي النسبة المتبقية.

ولم يتوقع تقرير ( انترناشيونال داتا كورب- آي دي سي ) تغييرا كبيرا في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، إلا أنه أشار إلى أن النمو في المبيعات سوف يتراجع خلال الفترة المقبلة وحتي عام 2012 بصفة عامة لكنه لم يحدد النقطة التي يمكن عندها للمبيعات أن تتقلص من عام الي آخر، وذلك بفضل الطلب المتزايد علي بعض الخصائص الجديدة مثل الواقع الافتراضي أو الواقع المجمع التي يقدمها نظام " أندرويد".

وبالنسبة لنظام تشغيل الهواتف الذكية " آي أو إس " الذي تستخدمه شركة آبل في هواتفها من طراز آيفون، توقعت المؤسسة أن تحقق المبيعات انتعاشا قويا خلال عام 2017 نتيجة ارتفاع مبيعات آبل من جهاز آيفون بعد تراجعها بواقع 7 بالمائة في عام 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + مجلة سي نت
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