مصر تتسلم شحنتي وقود من السعودية بعد توقف 5 أشهر

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، مساء السبت، أن بلاده استملت السبت والجمعة أول شحنتي سولار من شركة أرامكو السعودية بعد توقف دام 5 أشهر.

ووصف الملا في تصريحات متلفزة لإحدى الفضائيات المصرية الخاصة مساء السبت ، هذا الإعلان بأنه "مفاجأة"، موضحا أنه "كان من المفترض أن تصل أول شحنة في مطلع الشهر المقبل لحين تحديد جداول الشحنات".

وأضاف: "هناك أيضاً شحنتان ستصلان الأسبوع المقبل يومي 25 و 26 مارس (آذار)".

وأكد أنه "سيتم إرسال المزيد من الشحنات مطلع شهر أبريل (نسيان) المقبل".

ولم يقدم الوزير المصري أية تفاصيل بشأن كميات السولار التي تضمنتها الشحنتين اللتين وصلتا بالفعل، أو الشحنات المنتظرة.

وعن سبب توقف أرامكو عن إمداد مصر بالمواد البترولية ثم الاستئناف مرة أخرى، أوضح الملا أن "الشركة (أرامكو) لم تصدر أي بيانا رسميا بذلك، لكن تم إفادتنا (..) أنه كان لديها بعض الالتزامات (لم يحددها) وبعض الصيانات في المعامل".

والأربعاء الماضي، أعلن الملا استئناف شركة "أرامكو" السعودية توريد شحناتها البترولية إلى بلاده، المتوقفة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، قبل أن يعلن وصول شحنتين، فيما لم يصدر أي إعلان بخصوص ذلك من الجانب السعودي حتى مساء السبت.

وتستورد مصر المنتجات البترولية من أرامكو بموجب اتفاق مدته خمس سنوات بتسهيلات كبيرة في السداد، تزامن توقيعها مع زيارة العاهل السعودي للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي.

وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهرياً منذ مايو/ أيار الماضي من أرامكو، 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من المازوت.