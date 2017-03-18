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اقتصاد

فنزويلا تعتقل أصحاب مخابز في إطار"حرب الخبز"

فنزويلا نعيش أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات
فنزويلا نعيش أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات
18/3/2017

اعتقل الأمن في فنزويلا أربعة من أصحاب المخابز، لصنعهم كعكا ومعجنات في خطوة اعتبرتها الحكومة"حرب خبز " .

واعتقلت فنزويلا الأسبوع الماضي أربعة من أصحاب المخابز لصنعهم كعكا ومعجنات أخرى في الوقت الذي تهدد فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالاستيلاء على المخابز في كراكاس في إطار "حرب خبز" جديدة.

وأرسل مادورو مفتشين وجنودا إلى أكثر من 700 مخبز في شتى أنحاء العاصمة لفرض تطبيق قانون يقضى بضرورة تخصيص 90 % من القمح للخبز بدلا من المعجنات والكعك الأغلى ثمنا.

وكانت تلك أحدث خطوة من جانب الحكومة لمكافحة النقص والطوابير الطويلة على المنتجات الأساسية التي شابت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويقول الحزب الاشتراكي الحاكم إن رجال الأعمال المؤيدين للمعارضة يدمرون اقتصاد فنزويلا من خلال تخزين السلع ورفع الأسعار.

ويقول منتقدون إن الحكومة مسؤولة عن ذلك لمواصلتها سياساتها الفاشلة بالسيطرة على الأسعار والعملة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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