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اقتصاد

شاهد:مسلح يقتحم بنكا في ألمانيا والشرطة تحاصر المبنى

16/3/2017

اقتحم رجل مسلح بنكا في حي (روملن- كالدنهاوزن) بمدينة دويسبورغ بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا.

وألقت الشرطة القبض على شخصين مشتبه بهما بالقرب من موقع البنك في فيستفاليا غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه ينطبق على الرجلين الوصف الذي عرضته سيدة خرجت من المبنى عن الجاني.

ولكنه أشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن ، ما إذا كان الرجلان مشاركان بالفعل في الجريمة أم لا.

ولا تزال الشرطة تتوقع أن يكون هناك مسلح واحد على الأقل داخل فرع البنك، حتى بعد إلقاء القبض على اثنين مشتبه بهما.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في وقت سابق إنه قد تم استدعاء جميع القوات المتوفرة وإرسالها للمنطقة، لافتة إلى أنه تم حشد قوات من مدينتي دويسبورغ وإيسن.

وكان متحدث آخر قد ذكر أن الشرطة حشدت قوات كبيرة أمام المبنى. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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