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اقتصاد

وزارة البترول المصرية: أرامكو السعودية تستأنف توريد النفط لمصر

15/3/2017

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد خمسة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ.

وقالت الوزارة في بيان "جاري حاليا تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعا."

وأضافت أن تعليق الشحنات في أكتوبر تشرين الأول كان لظروف تجارية خاصة بأرامكو "في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير."

وتضمن برنامج مساعدات سعودية لمصر توريد 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.   

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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