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اقتصاد|مصر

مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها

15/3/2017

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إن بلاده قررت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهاً.

وذلك اعتباراً من غد الخميس، وعلى مدار أسبوعين قادمين، مقابل 15.75 جنيهاً قبل 15 يوماً.

وخفضت وزارة المالية المصرية مطلع مارس/آذار الجاري، سعر الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيهاً لمدة أسبوعين، بدلاً من 16 جنيهاً في السابق.

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

ويتزامن رفع الدولار الجمركي، مع عودة ارتفاع العملة الأمريكية مجدداً لتتجاوز حاجز 18 جنيها في البنوك المصرية.

وكان سعر الدولار الجمركي ثابتاً، قبل تعويم الجنيه، إلا أنه أصبح متغيراً بعد تحرير أسعار صرف العملة المحلية.

وسبق أن أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في 15 فبراير/ شباط 2017، قراراً بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً بدلاً من 18.5 جنيهاً في السابق.

وتزامن ارتفاع الدولار الجمركي، مع تسجيل معدل التضخم السنوي في مصر 31.7% في فبراير/ شباط 2017، وهو أعلى مستوى خلال 30 عاماً، مقارنة بنفس الشهر من العام 2016، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

 

المصدر : الأناضول
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