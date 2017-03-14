الدولار فوق 18 جنيهاً في بنوك مصرية للمرة الأولى منذ شهر

تجاوز سعر صرف شراء الدولار في السوق المصرية (الثلاثاء) حاجز 18 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وقفز سعر شراء الدولار إلى 18 جنيهاً و11 قرشا، فيما بلغ سعر البيع 18 جنيهاً و30 قرشا في بنك HSBC، وفوق 18 جنيهًا في بنوك مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي.

واستقر سعر صرف شراء الدولار الأمريكي، عند 18 جنيهاً في عدد من البنوك، بما في ذلك البنك التجاري الدولي.

وما يزال سعر صرف شراء الدولار دون الـ 18 جنيها في البنوك الحكومية العامة، وبلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري و"بنك مصر" 17 جنيهاً و90 قرشا وبنك القاهرة 17 جنيهًاو65 قرشا.

واستهل الدولار ارتفاعا في مطلع الشهر الجاري، بعدما تراجع بنحو 20% أمام الجنيه خلال فبراير/ شباط الماضي.

يأتي تراجع العملة المحلية، مع زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، من جانب المستوردين على وجه التحديد، مع زيادة طلبات الاستيراد، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.