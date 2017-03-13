فيديو: تساؤلات للسيسي " ذراع مصر راح فين؟"

دشن مصريون هاشتاج "#اسعارهم_حرقتنا " الاثنين تزامنا مع الذكرى الثانية للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الذي انعقد في الفترة من 13-15 مارس أذار 2015.

وسخر مغردون من واقعهم المعيشي السيئ مقارنة بالوعود والتصريحات الحكومية والإعلامية التي صاحبت المؤتمر والتي روجت له على أنه بوصلة تغيير للاقتصاد المصري نحو الأفضل.

ونشر مغردون عبر الهاشتاج أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وانخفاضه أمام الدولار.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في مصر حاليا أكثر من 18 جنيها في السوق السوداء مقابل 9 جنيهات منذ شهور قليلة.

كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة في البلاد.

وسجل العجز الكلي بالموازنة المصرية 174.6 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وبلغ العجز الكلي بالموازنة المصرية 172.5 مليار جنيه (10.9مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الماضي 2015/2016، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومؤخرًا توقعت وزارة المالية، أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.2 تريليون جنيه ( 203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178مليار دولار) في العام المالي السابق.

وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/ 2016، مقابل 11.5% في العام المالي السابق عليه.

وروج النظام المصري للمؤتمر الاقتصادي 2015 على أنه سيكون نقطة تحول للاقتصاد ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤتمر آنذاك بأنه "ذراع مصر"، وبعد مرور عامين على المؤتمر ومع عدم تحقق ما صاحبه من وعود تساءل مغردون عمّا حدث لـ "ذراع مصر" .. "ذراع مصر راح فين؟"