النفط يهبط لأدنى مستوى منذ اتفاق أوبك

هبطت أسعار النفط حوالي 2 بالمائة الخميس لتهوى إلى مستويات لم تشهدها منذ الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج.

فقد هبطت الأسعار في تعاملات قوية، ووسعت خسائر الجلسة السابقة لتهوى إلى مستويات لم تشهدها منذ الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج، متضررة من تزايد الشكوك بشأن فعالية ذلك الاتفاق في كبح تخمة عالمية بعد أن قفزت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وهبطت الأسعار أكثر من 5 بالمئة في جلسة الأربعاء وهو أكبر هبوط هذا العام بعد بيانات أظهرت أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، سجلت قفزة بلغت 8.2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند 528.4 مليون برميل.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 92 سنتا أو ما يعادل 1.7 بالمائة لتسجل عند التسوية 52.19 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 5 بالمائة في جلسة الأربعاء وهي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في عام.

وواصل خام القياس الأمريكي التراجع بعد خسائره في الجلسة السابقة التي بلغت 5.4 بالمائة ليغلق منخفضا دولارا أو 2 بالمائة إلى 49.28 دولارا للبرميل وهي المرة الأولى التي يغلق دون مستوى 50 دولارا منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.