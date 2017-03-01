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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تتراجع قبيل كلمة ترمب

28/2/2017

تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء وقطع المؤشر داو جونز الصناعي موجة صعود دامت 12 يوما.

جاء ذلك مع ترقب المستثمرين لخطاب الرئيس دونالد ترمب أمام الكونغرس في حين تأثر قطاع التجزئة سلبا بتوقعات مخيبة للآمال لأرباح تارجت.

وهبط داو 24.99 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 20812.45 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.11 نقطة أو 0.26 بالمئة ليسجل 2363.64 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 36.46 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 5825.44 نقطشة.

ويلقي ترمب خطابه الأول إلى الشعب الأمريكي مساء الثلاثاء، يكشف فيه عن أولويات الإدارة الجديدة للمرحلة المقبلة.

وسوف يتحدث ترمب في مقر الكونغرس بحضور أعضاء مجلسيه (الشيوخ والنواب) والوزراء وقضاة المحكمة العليا وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

المصدر : رويترز
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