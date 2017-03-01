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اقتصاد|مصر

أكثر من 11 مليار دولار عجزًا في موازنة مصر خلال 6 أشهر

1/3/2017

سجل العجز الكلي بالموازنة المصرية 174.6 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

ويعادل هذا المبلغ ما نسبته 5.4%  من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وبلغ العجز الكلي بالموازنة المصرية 172.5 مليار جنيه (10.9مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الماضي 2015/2016، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومؤخرًا توقعت وزارة المالية، أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.2 تريليون جنيه ( 203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178مليار دولار) في العام المالي السابق.

وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر مساء اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات سجلت 219.8 مليار جنيه (14 مليار دولار)  بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام الجاري، مقابل  192.3 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) بما يعادل  7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير، أن "المصروفات بلغت 389.6 مليار جنيه (24.8 مليار دولار) بما يعادل 12%  من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل  354.6  مليار جنيه (22.5 مليار دولار) بما يعادل  13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي".

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي بـ 319 مليار جنيه  (20.3 مليار دولار)  بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/ 2016، مقابل  11.5% في العام المالي السابق عليه. (الدولار = 15.70 جنيه في المتوسط).

المصدر : الأناضول
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