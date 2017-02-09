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اقتصاد

الدولار يتراجع دون 18 جنيهاً مصرياً

دولار أمريكي أمام عملات مصرية
دولار أمريكي أمام عملات مصرية
9/2/2017

تراجع سعر شراء الدولار، دون حاجز 18 جنيهاً في البنوك المصرية اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن سعر شراء الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، تراوح بين 17.75 و17.85 جنيهاً، بينما تراوح سعر البيع بين 17.60 و18.95 جنيه.

وتوقعت مؤسسات دولية ومحلية مؤخراً، تراجع سعر صرف الدولار في مصر إلى ما بين 14 و 15.5 جنيهاً مع نهاية العام المالي الحالي، (نهاية يونيو/حزيران المقبل).

وأرجع متعاملون تراجع الدولار، إلى زيادة التدفقات الدولارية القادمة من الخارج خلال الفترة الأخيرة، من ضمنها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، وانخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.

المصدر : الأناضول
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