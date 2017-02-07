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اقتصاد

الخطوط القطرية تطلق أطول رحلة طيران تجاري في العالم

إطلاق أقواس المياه على الطائرة احتفالا بوصولها إلى أوكلاند
إطلاق أقواس المياه على الطائرة احتفالا بوصولها إلى أوكلاند
6/2/2017

احتفلت الخطوط الجوية القطرية الاثنين بإطلاق أطول رحلة طيران على الإطلاق إلى مدينة أوكلاند النيوزيلندية في رحلة تسجل رقما قياسيا.

وقطعت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 777، في الرحلة مسافة 14535 كيلومترا خلال 17 ساعة و30 دقيقة دون توقف، ما يجعلها أطول رحلة طيران تجارية على الإطلاق.

ولدى هبوط الطائرة على مدرج المطار أطلقت سلطات المطار أقواس المياه على بدن الطائرة احتفالا بوصولها إلى مطار أوكلاند.

وكان على متن الرحلة إلى أوكلاند كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، وسفير نيوزيلندا في دولة قطر جيرمي كلارك واتسون، وكان في استقبالهما وزير التجارة النيوزيلندي هون تود ماكلاي والرئيس التنفيذي لمطار أوكلاند الدولي أدريان ليتلوود.

واعتبر الباكر أن إطلاق خدمات الخطوط الجوية القطرية نحو أوكلاند يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الناقلة القطرية، وإضافةً جديدة لتوسعة شبكة وجهات الشركة إقليمياً وعالمياً.

المصدر : الجزيرة مباشر
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