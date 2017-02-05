50% من محلات الجزارة تغلق نهائيا في مصر بسبب الفقر

قال نائب رئيس شعبة القصابين "الجزارين" بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، إن أكثر من 50% من محلات الجزارة أغلقت نهائيا

بسبب الركود الناجم عن تردي الحالة الاقتصادية.

وأضاف شرف لصحيفة الشروق المصرية أن أسعار اللحوم والدواجن شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الأسبوع الماضي تجاوزت الـ 50 في المئة حيث ارتفعت أسعار اللحوم "الكندوز" وهي الأكثر طلبا من 90 جنيها إلى 135 جنيها.

وأضاف، أن السوق تشهد حالة كساد كبيرة جدًا لم يرها من قبل، وهناك إحجام عن شراء اللحوم نتيجة لارتفاع الأسعار، ونفى أن يكون التجار وراء زيادة الأسعار وأرجع الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وعزوف الفلاحين عن تربية المواشي، التي أصبحت مرهقة جدا خاصة في ظل ارتفاع سعر طن العلف لأكثر من 7 آلاف جنيه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حررت الحكومة المصرية سعر العملة المحلية "الجنيه" لتنخفض قيمة العملة بأكثر من مائة في المائة في ليصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 8.88 جنيها، ما أضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.