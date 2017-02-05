مليارا دولار زيادة في احتياطي مصر بعد بيع سندات دولية

قال البنك المركزي المصري الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار بنهاية شهر يناير/كانون الثاني.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفاع بنحو 2.1 مليار دولار خلال شهر واحد، حيث سجل الاحتياطي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 24.265 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن مصرفيين قولهم إن ارتفاع الاحتياطي يرجع إلى تلقي البنك المركزي مبلغ 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون الثاني.

وقالت الوكالة إن البنك المركزي قام خلال الشهر الماضي بسداد التزامات مالية من بينها التزامات لنادي باريس قيمتها 700 مليون دولار بالإضافة إلى سداد التزامات أخرى على الحكومة المصرية بالنقد الأجنبي.