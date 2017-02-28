توجيه اتهامات لرئيس سامسونغ في كوريا الجنوبية

يوجه مكتب الادعاء في كوريا الجنوبية اتهامات ل" جاي واي لي" رئيس مجموعة سامسونغ بالرشوة والاحتيال.

وقال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية الثلاثاء إنه سيوجه ل" جاي واي لي" رئيس مجموعة سامسونغ وكذلك لأربعة مديرين تنفيذيين آخرين اتهامات بالرشوة والاحتيال، وسط فضيحة سياسية هزت البلاد.

وكان "لي" اعتقل في 17 فبراير / شباط بسبب دوره في" فضيحة فساد " أدت إلى قرار بمساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي ما يوجّه ضربة جديدة إلى شركة التكنولوجيا العملاقة الرائدة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

ويتوقع أن تصدر محكمة دستورية الشهر المقبل حكما بشأن تأييد مساءلة باك أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا في كوريا الجنوبية والذي قد يؤدي إلى عزلها.

وقال لي كيو تشول المتحدث باسم الادعاء الخاص في اليوم الأخير من التحقيقات "سيواجه المديرون التنفيذيون الخمسة اتهامات بالرشى والاحتيال وإخفاء أصول بالخارج."

وأضاف أن لي سيتهم أيضا بالشهادة الزور أمام البرلمان.

وأشار إلى أن المديرين التنفيذيين الآخرين الذين ستوجه إليهم اتهامات هم نائب رئيس "مجموعة سامسونغ " تشوي جي سونغ ورئيسها تشانغ تشونغ كي ورئيس "سامسونغ إلكترونيكس " المحدودة باك سانغ جي ونائب الرئيس التنفيذي هوانغ سونغ سو.

ورفضت متحدثة باسم مجموعة سامسونغ التعليق على الاتهامات.