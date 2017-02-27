بورصة مصر تهبط لأدنى مستوياتها في شهرين

هبطت بورصة مصر في نهاية تداولات اليوم الإثنين، نحو أدنى مستوياتها في شهرين.

فيما تراجعت بورصة السعودية إلى ما دون حاجز 7 آلاف نقطة، وسط هبوط معظم أسواق المنطقة باستثناء صعود طفيف لبورصتي الأردن وقطر.

وأغلق مؤشر مصر الرئيسي إيجي إكس 30، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، منخفضاً بنحو 2% إلى 12023.93 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ووفقا لبيانات البورصة المصرية، حقق الأجانب والعرب صافياً بيعياً بنحو 52 مليون جنيه (14.2 مليون دولار) و18.4 مليون جنيه (5.01 مليون دولار) على التوالي، مقابل مشتريات للمصريين بلغ صافيها نحو 70.46 مليون جنيه (19.2 مليون دولار).

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، دون الحاجز النفسي الهام 7 آلاف نقطة ونزل مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.14% إلى 6969.3 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ منتصف الشهر الجاري مع تراجع أسهم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.6% إلى 4628.56 نقطة مع تراجع أسهم "الدار العقارية" بنسبة 1.64% و"اتصالات" بنسبة 1.34% و"الاتحاد الوطني" بنسبة 1.1%.فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل، بلغت نسبتها 0.25% إلى 3633.46 نقطة، بفعل نزول أسهم "سوق دبي المالي" و"أرابتك القابضة" و"إعمار العقارية" بنحو 1.4% و1.36% و0.92% على الترتيب.

وفى الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.42% إلى 6780.84 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 0.49% إلى 425.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر "كويت 15″، للأسهم القيادية، بنحو 0.29% إلى 968.83 نقطة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.22% إلى 5820.96 نقطة مع تراجع أسهم مثل "جلفار للهندسة" بنسبة 2.11% و"الباطنة للاستثمار" بنسبة 2% و"عمان والإمارات" بنسبة 1.96%.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض محدود بلغت نسبته 0.03% إلى 1349.75 نقطة مع تراجع أسهم "مؤسسة ناس" و"مصرف السلام" و"الأهلي المتحد" بنحو 9.59% و2.59% و1.265 على التوالي.



في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.25% إلى 2203.14 نقطة مع صعود أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.16% والخدمي بنسبة .13%.

وصعدت بورصة قطر بنحو محدود بلغت نسبته 0.02% إلى 10938.8 نقطة مع ارتفاع أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات" بنسبة 1.61% و"بنك قطر الأول" بنسبة 0.73% و"بنك الدوحة" بنسبة 0.65%.