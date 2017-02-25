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اقتصاد

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 100 يوم مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
25/2/2017

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف، الجمعة، مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع.

وتأثر الدولار بتصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الذي بدد الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترمب التضخم، وهي توقعات عززت الدولار هذا العام.

وقال منوتشين الخميس إن أي خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام، وإن كان يرغب في إقرار تعديلات ضريبية بحلول أغسطس/آب.

وتشير هذه التصريحات إلى أنه ما زالت هناك حاجة لكثير من العمل فيما يخص خطة الإصلاح الضريبي الشامل التي وصفها منوتشين بأنها على رأس أولوياته، والتي راهن مستثمرون على أنها ستعزز النمو والتضخم هذا العام.

وبحلول الساعة 19:26 بتوقيت غرينتش الجمعة ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1256.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1260.10 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.55 % إلى 1258.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 % إلى 18.30 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 18.40 دولار للأوقية. وربحت الفضة نحو 1.8% منذ بداية الأسبوع متجهة صوب تحقيق تاسع مكسب أسبوعي على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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